Береговая охрана Швеции сообщила о возобновлении утечки газа на «Северном потоке-2»

Береговая охрана Швеции сообщила о возобновлении утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2", сообщает пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Проведенный в понедельник [3 октября] мониторинг ситуации с выбросами в пределах Шведской экономической зоны позволяет сделать вывод, что более крупные выбросы теперь больше не видны на поверхности, в то время как более мелкие вновь увеличились", - говорится в сообщении.

Как уточняется, утечки должны были прекратиться еще накануне, это касается более крупных утечек. Тем не менее эксперты заметили, что меньшая утечка увеличилась и достигла размеров в 30 метров.

Служба береговой охраны принимает необходимые меры в рамках операции по спасению окружающей среды в связи с продолжением утечек газа, указали в ведомстве.