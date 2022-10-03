Глава иранской дипмиссии в Лондоне вызван в британский МИД

Временный поверенный в делах Ирана в Лондоне Мехди Хоссейни Матин вызван в МИД Великобритании в связи с реакцией иранской полиции на протесты в республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Встречу с руководителем иранской дипмиссии провел директор департамента Ближнего Востока МИД Соединенного Королевства Виджай Рангараджан, указавший на необходимость проведения "полного и транспарентного" расследования обстоятельств смерти 22-летней Махсы Амини. Британский дипломат также призвал иранские власти "уважать право на мирные собрания" и "отпустить несправедливо задержанных протестующих".

"Насилие в отношении протестующих в Иране со стороны служб безопасности по-настоящему шокирует. Сегодня мы донесли свою позицию до иранских властей: вместо того, чтобы винить внешних акторов в беспорядках, им следует взять ответственность за свои действия и прислушаться к озабоченностям людей. Мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы привлечь иранские власти к ответственности за грубые нарушения прав человека", - заявил глава Форин оффиса Джеймс Клеверли.