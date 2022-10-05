Нидерландский производитель консервов Hak остановил производство

Один из крупнейших поставщиков консервированных овощей нидерландская компания Hak решила остановить свое производство как минимум на шесть недель из-за больших расходов на электроэнергию. Об этом сообщает издание Nos, ссылаясь на сообщение компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации указали, что при текущих ценах на электроэнергию продолжать производство до зимы нецелесообразно. При этом у компании есть запас товаров на непредвиденный случай, чтобы продукты были представлены в магазинах.

По словам управляющего директора компании Тимо Хугебума, речь по большей части не о высокой цене, а о неопределенности. То есть неясно, какая ситуация на рынке будет в январе или феврале. Поэтому для большей уверенности производство будет закрыто.

Он добавил, что компания собирает овощи с полей, затем раскладывает по стеклянным банкам. Для их нагрева потребляется много энергии. Кроме того, сами банки стали обходиться еще дороже из-за выросших расходов на электроэнергию.