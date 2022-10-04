Погоня со стрельбой в Санкт-Петербурге

Несколько экипажей ДПС пустились в погоню по вечернему Санкт-Петербургу за легковым автомобилем Toyota Corolla, водитель которого проигнорировала взмах полицейским жезлом. Задержать нарушительницу - 31-летнюю женщину в наркотическом опьянении - удалось только после стрельбы по иномарке.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, события развивались 3 октября на проспекте Сизова. Когда автоледи не пожелала остановиться, сотрудники ГИБДД начали преследование. Вскоре количество патрульных машин возросло до четырех.

Силовики трижды открывали стрельбу из табельного оружия по угонщице, в общей сложности выпустив почти 30 пуль. Почти половина из них попали в корпус Toyota, не задев владелицу.

Остановить иномарку удалось на улице Испытателей. Разбив стекло, один из инспекторов заглушил автомобиль и заковал буйную женщину с признаками наркотического опьянения в наручники. Как вскоре выяснилось, у злоумышленницы отсутствуют водительские права: после лишения за отказ от медосвидетельствования она не сдала теоретический экзамен.

В итоге на владелицу Toyota составили семь административных протоколов за неоднократные нарушения ПДД в ходе преследования, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ. Разбирательство продолжается.