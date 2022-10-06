Французские актрисы обрезали волосы в поддержку иранок

Французские кинозвезды отрезают себе волосы в знак солидарности с иранскими женщинами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сентябре в Иране всколыхнули массовые протесты: женщины вышли на улицы после смерти 22-летней Махсы Амини. По официальной версии, девушка умерла от сердечного приступа через три дня после задержания полицией нравов за неподобающий вид. Однако утверждается, что в гибели Махсы виновны полицейские, подвергшие ее насилию. В знак протеста иранские женщины стали массово на публике снимать хиджабы, что карается по законам страны, а также отрезать себе волосы.

Акция была поддержана в мировых столицах, включая Лондон, Париж, Рим и Мадрид. Не остались в стороне и самые знаменитые француженки: Шарлотта Генсбур, Ани Жирардо, Изабель Юппер, Джейн Биркин, Изабель Аджани, Марион Котийяр, Шарлотта Рэмплинг и другие. Актрисы выложили в соцсетях видео, на которых отрезают себе локоны под лозунгом "За свободу!" в сопровождении итальянской песни протеста Bella ciao, переведенной на фарси. В общей сложности в сборном ролике отмечены более 50 артисток.

По данным правозащитных организаций, с 16 сентября в Иране в результате протестов скончались более 130 человек. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Евросоюз решает вопрос о введении санкций в отношении властей страны из-за их жесткой реакции на происходящее.