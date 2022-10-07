Еще в одном иранском городе школьницы вышли на протест

Еще в одном городе Ирана школьницы вышли на протест. На этот раз акцию провели в городе Букане.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Сообщается, что недовольные учащиеся скандировали лозунги, требуя ухода муллы.

Ранее протесты начались в городе Карадже.