https://news.day.az/world/1501485.html Еще в одном иранском городе школьницы вышли на протест - ВИДЕО
Еще в одном иранском городе школьницы вышли на протест - ВИДЕО
Еще в одном городе Ирана школьницы вышли на протест. На этот раз акцию провели в городе Букане.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Сообщается, что недовольные учащиеся скандировали лозунги, требуя ухода муллы.
Ранее протесты начались в городе Карадже.
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