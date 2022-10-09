Армения всё глубже погрязает в нищете

Несмотря на радужные, но никак не ощущаемые населением Армении цифры роста экономики от премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра экономики Ваана Керобяна, рост потребительских цен в Армении уверенно продолжается, всё глубже погружая армянское общество в нищету.

Так, согласно последним данным Статистического комитета Армении, 12-месячная инфляция на потребительском рынке Армении (2022г. сентябрь по сравнению с сентябрем 2021 год) составила 9,9%.

В сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 цена на рис выросла на 11,1%, на муку - на 15,9%, на каши для завтрак - на 18,1%, на хлеб - на 19,7%.

Цены на масло, шоколад и кондитерские изделия в сентябре 2022 года, по сравнению с сентябрем 2021 в республике выросли на 3,2%, 7,2%, 8,7% соответственно.

Цены на сырные изделия в сентябре 2022 года, по сравнению с сентябрем 2021 года, выросли на 23,9%.

В сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 зафиксирован рост цен на свежее молоко - 14,8%, говядину - 22,1%, замороженную рыбу - 26,5%.

В сентябре 2022 года по сравнению на сентябрь 2021 года в республике зафиксирован рост цен на свинину, баранину и птицу на 0,7%, 5,6% и 4,1%.

В сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года в республике зафиксирован рост цен на макаронные изделия на 31,5%.

Таким образом можно констатировать, что стремительное дорожание цен может поставить армянскую государственность на грани краха. И вместо того, чтобы грызться за власть, армянской оппозиции и правительству пора бы осознать, что единственным выходом из нынешней тяжёлой ситуации является налаживание хотя бы добрососедских отношений с Азербайджаном и Турцией и открытие Зангезурского коридора, что стало бы немалым подспорьем для госбюджета Армении.