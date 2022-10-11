Армяне - главные подозреваемые во взрыве Крымского моста

Стали известны имена первых задержанных по делу о взрыве на Крымском мосту. Это сотрудники компании из Армавира, которая приняла и отгрузила плёнку, якобы начинённую взрывчаткой: Самвел Азатьян, его сыновья Георгий и Артем, а также рабочий Юрий Постников.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Армавире опасный груз принимала компания "Агро Бизнес". Фирма занимается переработкой сои и располагается на улице Воровского. Владеет ООО уроженец Макеевки Георгий Азатьян и его отец Самвел. В семье есть младший сын Артём, он юрист. Последний недавно уехал в поисках лучшей жизни в Симферополь. Незадолго до известных событий он позвонил отцу Самвелу и попросил на один день принять некий груз, который якобы принадлежит его другу.

По словам Георгия, его об этом забыли поставить в курс, и он узнал о прибытии фуры с иностранными номерами по факту. На складе было много места. Водитель протянул коммерсанту кипу накладных, но приёмщик не стал их смотреть и подписывать. На следующий день к обеду на склад приехал "Интер". Связи между ними не было, единственной верификацией был госномер фуры, который сообщил предыдущий водитель.

В присутствии Георгия погрузку осуществил тракторист компании Юрий Постников при помощи механического погрузчика. А уже 8 октября на склад наведались сотрудники спецслужб. Следственные действия длились сутки. Были допрошены все фигуранты, изъяты перчатки, в которых работал Юрий и телефоны работников. Минувшей ночью всех вывезли в Симферополь на следственные действия и для прохождения полиграфа. Там же был задержан Артем Азатьян.