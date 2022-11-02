Протестующие скандируют "Азербайджан!" в Тебризе

В Тебризе в эти минуты проходит акция протеста, сообщает Day.Az со ссылкой на соцсети.

Как видно из кадров, собравшиеся на митинге протестующие скандируют "Азербайджан!".

Напомним, 16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в "неправильном хиджабе". Девушка приехала в столицу Ирана из Ирака и вместо положенного головного убора носила платок.

В результате убийства девушки в Иране вспыхнули многонедельные протесты, к которым присоединились почти все слои населения Ирана. На сторону митингующих в редких случаях присоединялась даже полиция. Также на манифестации вышли иранские школьницы.

В Сети также стали появляться ролики, в которых иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки, стригут волосы и рвут хиджаб. На юге страны десятки школьниц вместо посещения уроков собрались и вместе прошлись по одной из центральных улиц города.