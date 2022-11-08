Водительское удостоверение Елизаветы II продадут на торгах

На аукционе Royalty Fine Art & Antiques, который пройдет в британском Колчестере 8 и 9 ноября, на продажу выставят множество вещей почившей Елизаветы II, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. В их число войдут редкие снимки, а также временное водительское удостоверение, выданное тогда еще будущей королеве Великобритании во время службы в Женском вспомогательном территориальном корпусе.

Начальная цена документа - около 2 000 фунтов стерлингов (около 4 132 маната - ред.).

Исполнительный директор аукционного дома Reeman Dansie Auctions Джеймс Гринтер ожидает ажиотаж на аукционе. Самым интересным лотом, по его мнению, станет именно водительское удостоверение, полученное Елизаветой по окончании обучения в автошколе. Это был единственный подобный документ в ее жизни: после вхождения на престол королева ездила без прав, что логично, поскольку в Соединенном Королевстве они выдаются от имени монарха.

Удостоверение военного ведомства №B1232 было выдано Ее Королевскому Высочеству принцессе Елизавете 1 марта 1945 года. В нем описываются приметы будущей королевы: голубые глаза, светло-каштановые волосы и рост - 5 футов 4 дюйма (около 1,63 см). На документе стоит и подпись самой Елизаветы.

Помимо прав, с молотка пустят и другие вещи - фотографии середины прошлого века, на которых Елизавете меньше 20 лет, открытки и даже предметы одежды, включая сатиновую сорочку с кружевом ручной работы.

Также в конце ноября на аукционе продадут один из любимых автомобилей Елизаветы II - универсал Jaguar X-Type Estate. Это машина 2009 года в комплектации Sovereign, оснащенная бензиновым двигателем V6 объемом 3 л и автоматической коробкой передач.