В России арестован армянин по обвинению в госизмене

Гражданин РФ Глеб Вердиян, арестованный в Москве по обвинению в покушении на госизмену, собирался передать информацию, составляющую гостайну, иностранным спецслужбам. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства отметил, что в ходе оперативных мероприятий студент Глеб Вердиян "был раскрыт и задержан сотрудниками ФСБ". Какие сведения мог передавать Вердиян, собеседник агентства не уточнил. По его словам, в настоящее время идет активная стадия расследования, почти все материалы дела маркированы грифом "секретно".

Как пишет Русская служба BBC, 21-летний студент из Астрахани Глеб Вердиян является самым молодым из публично известных фигурантов дел о госизмене в России.

По данным издания, Вердияна арестовали еще 28 октября - сначала на 10 суток по делу о мелком хулиганстве, а в день выхода из спецприемника задержали и отправили в СИЗО уже по статье о госизмене.

По данным BBC, Глеб Вердиян родился в Астрахани и учится на втором курсе Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ) - он поступил туда сразу после того, как летом 2021 года окончил колледж при том же университете.

Однокурсники Глеба утверждают, что им неизвестно о его аресте, отмечает издание. Другой знакомый Вердияна сказал, что не может связаться с Глебом - мобильный номер того недоступен. Как пишет издание, мать Глеба отказалась комментировать арест сына. Отец Вердияна, судя по соцсетям, живет в городе Ясиноватая около Донецка.