https://news.day.az/world/1512621.html В Армении автомобиль столкнулся с поездом, есть погибшие
В Армении автомобиль столкнулся с поездом, есть погибшие
Число погибших при столкновении автомобиля с поездом в Армении увеличилось до 4 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, погибли 75-летний водитель автомобиля и еще 3 женщины, личность которых не установлена.
Инцидент произошел в селе Памбак Лорийской области.
Сообщается, что автомобиль съехал с проезжей части объездного моста и упал на железнодорожные рельсы, на машину наехал грузовой поезд.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре