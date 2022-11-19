Число погибших при столкновении автомобиля с поездом в Армении увеличилось до 4 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, погибли 75-летний водитель автомобиля и еще 3 женщины, личность которых не установлена.

Инцидент произошел в селе Памбак Лорийской области.

Сообщается, что автомобиль съехал с проезжей части объездного моста и упал на железнодорожные рельсы, на машину наехал грузовой поезд.