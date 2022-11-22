Эрдоган дал новые инструкции по операции против террористов РПК/YPG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в телефонном разговоре с министром обороны Хулуси Акаром обсудил недавнюю операцию против террористов YPG (сирийское крыло РПК) и дал новые инструкции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Акар, находившийся в командном центре турецкой армии, проинформировал президента о продолжающейся операции, а также о целях, пораженных с земли и воздуха, текущей деятельности и нейтрализованных террористах.

Отметим, что по словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в течение дня террористы выпустили 10 ракет по территории Турции.