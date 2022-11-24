Арестована племянница Хаменеи
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Арестована племянница верховного лидера Ирана Али Хаменеи, правозащитница Фарида Мурадхани.

Об этом сообщил брат политической активистки Махмуд Мурадхани, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

По его словам, сестра была задержана и доставлена в тюрьму 23 ноября, когда направлялась в прокуратуру, чтобы передать ему решение суда.  

Отметим, что активистка гражданского общества Ф.Мурадхани была арестована в Тегеране 13 января этого года Министерством информации, безопасности и разведки Ирана (ETTELAAT) по дороге домой и временно освобождена в мае под залог в размере 10 млрд туманов и с ограничением на выезд из провинции Тегеран до окончания периода расследования.

За несколько месяцев до ареста Ф.Мурадхани запустила кампанию в поддержку заключенных.