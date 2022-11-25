В Китае обнаружены угрожающие человечеству вирусы

Исследователи из Юньнаньского института обнаружили у летучих мышей пять "вызывающих беспокойство" вирусов, которые могут распространяться на людей. Препринт исследования был опубликован в репозитории bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Все вирусы являются зоонозными, то есть могут переходить от одного вида к другому. Как правило, для человека такие патогены представляют опасность. Как отмечают исследователи, один из вирусов, BtSY2, имеет сходство с SARS-CoV-2, что повышает вероятность его передачи от животного к человеку.

"Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые могут быть патогенными для людей или домашнего скота, включая новый рекомбинантный коронавирус, подобный SARS-CoV-2. Наше исследование подчеркивает распространенность межвидовой передачи вирусов", - отмечают ученые.

Исследователи взяли образцы из прямой кишки 149 летучих мышей 15 видов в провинции Юньнань на юге Китая. В ходе работы им удалось секвенировать ДНК пяти вирусов. Причем у ученых вызывает беспокойство тот факт, что одна особь могла быть заражена сразу несколькими вирусами.

По словам специалистов, большинство вспышек вирусов были вызваны контактом человека или домашнего животного с летучей мышью. Ученые планируют продолжить изучение вирусов, чтобы предотвратить будущие пандемии.