По меньшей мере три человека погибли и 11 получили ранения в результате нападения вооруженного подростка в двух школах в районе Аракрус штата Эспириту-Санту (юго-восток Бразилии) 25 ноября.

Как передает Day.Az, об этом пишут местные СМИ со ссылкой на Prensa Latina.

Отмечается, что стрельба произошла в государственном учебном центре Primo Bitti и расположенной неподалеку частной школе в Praia de Coqueiral на побережье.

"По предварительной информации, по словам местного военного полицейского, нападение совершил молодой человек, но личность стрелка пока не установлена", - говорится в сообщении.

По словам министра общественной безопасности, нападавший ворвался в государственную школу с полуавтоматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов, затем прошел в учительскую и снова выстрелил. В результате этих действий погибли два учителя.

Он указал, что в дальнейшем подросток покинул место преступления и отправился на автомобиле в академию в Прайя-де-Кокейрал, где убил студента.

Губернатор Эспириту-Санту Ренато Касагранде подтвердил акты кровопролития, указав в тоже время, что на текущий момент выясняются мотивы преступника. в настоящее время стрелок задержан.