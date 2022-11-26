https://news.day.az/world/1514505.html В Японии автомобиль въехал в витрину супермаркета - ФОТО
В Японии автомобиль въехал в витрину супермаркета - ФОТО
В Японии в префектуре Гумма автомобиль врезался в здание супермаркета. Об этом сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Автомобиль въехал через стеклянную витрину в торговый зал магазина. В результате ЧП пострадали не менее 10 человек. Отмечается, что один из пострадавших находится в бессознательном состоянии.
Полиция задержала 55-летнего мужчину, который был за рулем автомобиля. Причины инцидента устанавливаются.
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