В Японии автомобиль въехал в витрину супермаркета

В Японии в префектуре ​Гумма автомобиль врезался в здание супермаркета. Об этом сообщает NHK, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Автомобиль въехал через стеклянную витрину в торговый зал магазина. В результате ЧП пострадали не менее 10 человек. Отмечается, что один из пострадавших находится в бессознательном состоянии.

Полиция задержала 55-летнего мужчину, который был за рулем автомобиля. Причины инцидента устанавливаются.