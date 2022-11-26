https://news.day.az/world/1514527.html Водитель внедорожника сгорел после ДТП с грузовиком - ВИДЕО
Водитель внедорожника сгорел после ДТП с грузовиком - ВИДЕО
Грузовик и внедорожник столкнулись на трассе у деревни Бабино под городом Гусь-Хрустальный. Об этом сообщает паблик "Типичный Владимир" в социальной сети "Вконтакте".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, автомобиль "Lexus GX 460" двигался в сторону города Гусь-Хрустальный. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки MAN. После лобового столкновения внедорожник загорелся. Сидевший за рулем мужчина сгорел.
Водитель большегрузной машины получил черепно-мозговую травму. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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