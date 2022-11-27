Германская бизнес-модель испытывает огромный стресс

Представители германской экономики предупредили, что в условиях нынешнего энергетического кризиса бизнес-модель ФРГ испытывает огромные трудности, многие компании рассматривают варианты переноса производства в другие страны. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика наносят серьезный удар по экономике Германии и ложатся тяжелым бременем на наши компании по сравнению с другими странами мира. Немецкая бизнес-модель испытывает огромный стресс", - отметила генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Таня Гённер. Она добавила, что "в настоящее время каждая четвертая германская компания думает о переносе производства за границу".

Энергоемкая и ориентированная на экспорт химическая промышленность Германии особенно пострадала от нынешних потрясений. "Высокие цены на энергоносители выбивают нас из колеи", - подчеркнул руководитель Ассоциации химической промышленности Вольфганг Гроссе Энтруп. В то же время он выразил озабоченность тем, что государственная помощь "не дойдет до химической отрасли". "Без действующего ценового тормоза правительство бессмысленно соглашается на деиндустриализацию", - констатировал он, уточнив, что если рухнет химическая промышленность, то рухнут и другие отрасли. "Это может стать нокаутом для Германии как для места ведения бизнеса", - резюмировал Энтруп.

В свою очередь глава Ассоциации работодателей Германии Райнер Дульгер призвал к "большему динамизму и скорости, большей предпринимательской свободе и гибкости на рынке труда". "Германия должна быть развязана, а не связана политикой", - сказал он. "В противном случае ФРГ безудержно движется к опасному поворотному моменту", - подытожил Дульгер.