Жуткие последствия схода оползня в Италии
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Вулканический остров Искья (близ Неаполя) пострадал от стихийного бедствия: мощный оползень разрушил десяток домов, унес автомобили в море.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

12 человек числятся пропавшими без вести. А вот о количестве жертв данные разнятся.