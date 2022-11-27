https://news.day.az/world/1514724.html Жуткие последствия схода оползня в Италии - ВИДЕО
Жуткие последствия схода оползня в Италии - ВИДЕО
Вулканический остров Искья (близ Неаполя) пострадал от стихийного бедствия: мощный оползень разрушил десяток домов, унес автомобили в море.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
12 человек числятся пропавшими без вести. А вот о количестве жертв данные разнятся.
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