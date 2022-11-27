France Presse сообщает о рекордном числе заключенных во Франции

Количество заключенных во Франции приблизилось к рекордному количеству в 73 тыс. человек. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщает France Presse.

"Число лиц, находящихся в местах лишения свободы, достигло самого высокого значения за всю историю", - говорится в сообщении.

Согласно приведенным данным, число заключенных в стране за год выросло почти на 3 тыс. человек и составило 72,8 тыс., а исправительные учреждения заполнены на 120% от максимальной вместимости. Годом ранее этот показатель составлял 115,4%.

В результате нехватки мест около 2,2 тыс. человек вынуждены спать на матрасах на полу.

В материале говорится, что порядка 3,5% среди заключенных составляют женщины, 0,8% - несовершеннолетние. Кроме того, почти четверть находящихся в исправительных учреждениях "являются подсудимыми, то есть ожидают приговоров и, следовательно, считаются невиновными".

Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2020 года, пишет агентство, когда в учреждениях пенитенциарной системы находились около 72,5 тыс. человек.