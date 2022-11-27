Число жертв мощного землетрясения в Индонезии продолжает расти

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Индонезии достигло 321.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям.

Ранее поступала информация о 318 жертвах. По данным службы, 14 человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечает агентство, свыше 73 тыс. все еще не могут вернуться в свои жилища из-за последствий стихийного бедствия.

Землетрясение на территории острова Ява произошло 21 ноября. Эпицентр находился в 74 км юго-восточнее Джакарты.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 5 км.