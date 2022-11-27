https://news.day.az/world/1514832.html Число жертв мощного землетрясения в Индонезии продолжает расти
Число жертв мощного землетрясения в Индонезии продолжает расти
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Индонезии достигло 321.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям.
Ранее поступала информация о 318 жертвах. По данным службы, 14 человек числятся пропавшими без вести.
Как отмечает агентство, свыше 73 тыс. все еще не могут вернуться в свои жилища из-за последствий стихийного бедствия.
Землетрясение на территории острова Ява произошло 21 ноября. Эпицентр находился в 74 км юго-восточнее Джакарты.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 5 км.
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