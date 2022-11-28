В Армении арестована женщина по делу о госизмене

Апелляционный суд в Армении удовлетворил ходатайство прокурора об аресте А.П., которая проходит в качестве обвиняемой по делу о государственной измене.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ранее суд первой инстанции освободил ее под залог.

В рамках следствия, которое ведет соответствующее управление Службы национальной безопасности, были получены данные о том, что А.П., будучи гражданкой Армении, содействовала мужу в передаче иностранным спецслужбам данных военного характера.

Отмечается, что женщина по требованию мужа в 2021 году запросила у родственников и передала ему адрес одной из воинских частей, информация затем оказалась в руках иностранной разведки.

В апреле 2022 года уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд, в октябре суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство защиты и изменил арест на освобождение под залог, прокуратура обжаловала решение, и 21 ноября суд вышестоящей инстанции удовлетворил ходатайство прокурора.

