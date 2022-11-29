Смертельное ДТП в Москве

Смертельное ДТП произошло на севере Москвы. Легковушка врезалась в ограждение, погибли два человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как стало известно РЕН ТВ, авария произошла на Ленинградском шоссе, в районе дома 94.

Peugeot на огромной скорости влетел в ограждение. Машина от страшного удара превратилась в бесформенную груду металла.

Два человека, находившихся в легковушке, погибли на месте. Сейчас их тела извлекают спасатели.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.