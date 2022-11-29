https://news.day.az/world/1515169.html Смертельное ДТП в Москве - ВИДЕО
Смертельное ДТП в Москве - ВИДЕО
Смертельное ДТП произошло на севере Москвы. Легковушка врезалась в ограждение, погибли два человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как стало известно РЕН ТВ, авария произошла на Ленинградском шоссе, в районе дома 94.
Peugeot на огромной скорости влетел в ограждение. Машина от страшного удара превратилась в бесформенную груду металла.
Два человека, находившихся в легковушке, погибли на месте. Сейчас их тела извлекают спасатели.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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