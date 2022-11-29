Сунак заявил об окончании «золотой эры» отношений с Китаем

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что "золотая эра" отношений между Лондоном и Пекином закончилась. Об этом он заявил в своем первом крупном внешнеполитическом выступлении, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сунак призвал ужесточить дипломатические отношения с Китаем, отметив, что КНР бросил вызов британским ценностям и интересам и движется к еще большему авторитаризму.

"Так называемая "золотая эра" закончилась вместе с наивной идеей о том, что торговля приведет к социальным и политическим реформам", - сказал премьер-министр Соединенного Королевства.

При этом он не стал называть Китай угрозой, признав, что западные страны не могут игнорировать его влияние на мировые дела и способность помочь в решении общих проблем.

"Золотую эру" в отношениях Великобритании и Китая провозгласил в 2015 году занимавший тогда пост премьер-министра Дэвид Кэмерон.