"Охота на ведьм" набирает обороты в Армении

Ереванский суд постановил заключить под стражу офицера Вооруженных сил Армении, который обвиняется в государственной измене в пользу иностранной спецслужбы. Об этом во вторник сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате масштабных оперативно-разыскных мероприятий, подготовленных и проведенных сотрудниками Управления военной контрразведки СНБ Республики Армения, установлено, что гражданин Республики Армения, майор <...> воинской части Минобороны, оказался в поле зрения иностранных спецслужб в июле 2021 года, был ими завербован и подписал с ними соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

По данным СНБ, после назначения на новую должность майор, "получив предложение о продолжении сотрудничества от иностранных спецслужб и приняв его, обязался собирать и передавать иностранным спецслужбам сведения в ущерб суверенитету, территориальной целостности и безопасности страны, которые составляли государственную и служебную тайну военной сферы".

"В период с февраля по ноябрь 2022 года собрал и передал через различные мобильные приложения представителю иностранной спецслужбы составляющие государственную и служебную тайну сведения <...>, а также данные о службе указанных подразделений на восточном и южном направлениях Армении, за что получил в разное время от представителя иностранной спецслужбы в общей сложности 19 700 долларов США, таким образом совершив государственную измену в ущерб территориальной целостности и внешней безопасности Республики Армения", - отметили в СНБ.

В рамках уголовного дела, возбужденного одним из управлений службы, офицеру было предъявлено обвинение. По решению столичного суда он заключен под стражу.