Главу Евросовета призвали жестко отреагировать на протесты в Китае

Главу Евросовета Шарль Мишель в преддверии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином раскритиковали за мягкую позицию по жесткому подавлению антиправительственных протестов, которые охватили Китай из-за политики нулевой терпимости к COVID-19. Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Он должен воспользоваться случаем, чтобы выразить нашу обеспокоенность по нескольким вопросам. Если протестное движение будет жестоко подавлено, ЕС готов поднять этот вопрос в международных организациях и рассмотреть новые санкции [против КНР]", - призвал отреагировать на жестокость китайских властей Рейнхард Бютикофер, глава делегации Европарламента по отношениям с Китаем.

По словам официальных представителей ЕС, проинформированных о планах поездки Мишеля, глава Евросовета не планирует затрагивать тему протестов на встрече с Си 1 декабря. Они предположили, что Мишель обойдется без прямого осуждения действий китайских властей и предложит помощь в борьбе с пандемией.