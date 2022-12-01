Жители Индонезии судятся с властями

В Индонезии родственники пострадавших после употребления сиропов от кашля подали в суд на правительство и компании, поставлявшие опасное лекарство. Об этом сообщает агентство CNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале отмечается, что 12 семей подали судебный иск против минздрава Индонезии, агентства по контролю за продуктами и лекарствами страны и ряда компаний, причастных к продаже препарата за то, что те не смогли предотвратить продажу опасных лекарств и последующую гибель взрослых и детей.

По словам адвоката родственников жертв Авана Пурьяди, истцы требуют компенсации в размере 2 млрд рупий ($127 тыс.) за каждого погибшего и порядка 1 млрд рупий ($63,5 тыс.) за каждого пострадавшего от сиропа.

В статье сообщается, что с августа 2022 года в Индонезии наблюдался всплеск случаев острой почечной недостаточности, вызванной употреблением токсичных сиропов от кашля. Во время стремительной вспышки погибли 200 человек, большинство из них были детьми. Было установлено, что в сиропах содержалось органическое соединение диэтиленгликоля и этиленгликоля, которые обычно используются в промышленности.