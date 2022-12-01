В Венгрии вводятся каникулы для госучреждений
Венгерское правительство решило установить на период рождественских и новогодних праздников сокращенный режим работы госучреждений в целях экономии тепла и электроэнергии, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает Day.Az.
"Спецоперация [в Украине] и рост цен на энергоносители, вызванный ошибочными санкциями Брюсселя, привели к необходимости сократить потребление газа коммунальными службами, поэтому правительство вводит административные каникулы с 22 декабря по 6 января", - говорится в пресс-релизе.
В документе отмечается, что на указанный период для государственных учреждений по всей стране вводится сокращенный рабочий график в будние дни.
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