В Венгрии вводятся каникулы для госучреждений

Венгерское правительство решило установить на период рождественских и новогодних праздников сокращенный режим работы госучреждений в целях экономии тепла и электроэнергии, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает Day.Az.

"Спецоперация [в Украине] и рост цен на энергоносители, вызванный ошибочными санкциями Брюсселя, привели к необходимости сократить потребление газа коммунальными службами, поэтому правительство вводит административные каникулы с 22 декабря по 6 января", - говорится в пресс-релизе.

В документе отмечается, что на указанный период для государственных учреждений по всей стране вводится сокращенный рабочий график в будние дни.