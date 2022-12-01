Клаус Шваб о перспективах чипирования вселенной и переезда в цифровую вселенную:

"Прогресс идет очень быстро. Вы можете себе представить, что спустя 10 лет мы сидим здесь и у нас в мозгу чип, и я сразу могу все почувствовать, потому что у всех у вас тоже чипы-имплантанты. Я могу измерить все ваши мозговые волны, и тут же сказать вам, как люди реагируют, или почувствовать, как люди откликаются на ваши ответы".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.