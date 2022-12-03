Газовый кризис обойдется Германии в €100 млрд

Колебания цен на газ и сокращение поставок обойдутся германской экономике в €100 млрд по итогам текущего года. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании McKinsey.

В частности, в исследовании говорится, что газ еще долго должен в идеале оставаться одним из основных энергоносителей, которые необходимы для функционирования германской экономики. "Мнение, что от природного газа можно отказаться как от источника энергии всего за несколько лет, несостоятельно, - говорит представитель McKinsey Александер Вайс. - Наш анализ показывает, что потребность в газе сохранится у нас еще в течение более чем 10 лет".

Если не считать РФ, от чьего газа Германия отказывается, то в качестве поставщиков остаются Норвегия и Нидерланды, однако они не могут компенсировать российские поставки. Этот пробел должен заполняться сжиженным газом, который существенно дороже, отмечают аналитики.

Второй аспект - растущие вследствие этого цены на электроэнергию для конечных потребителей. Авторы исследования приходят к выводу, что "лишь в 2025 году они вернутся на приемлемый для экономики и граждан уровень". Все это оказывает влияние на промышленность со всеми негативными последствиями для экономики, говорится в статье.

Третий аспект, который выделяется в материале, - возобновляемые источники энергии. Аналитики McKinsey пишут, что ФРГ нужно в сложившихся обстоятельствах форсировать переход на зеленую энергетику, чтобы компенсировать негативные эффекты от газового кризиса. Но такой переход имеет массу сложностей, в частности, недостаток рабочей силы. До 2025 года Германии требуется 180 тыс. дополнительных работников, указывают эксперты.

Также в анализе указывается, что отказ от российского газа означает, что Германия будет испытывать зависимость в других аспектах. "Если в 2021 году ФРГ закупала 55% газа в России, то сейчас, по нашим подсчетам, она заказывает напрямую или косвенно 95% солнечных батарей у Китая", - говорит Вайс.