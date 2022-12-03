https://news.day.az/world/1516486.html Маск рассказал о пожаре в штаб-квартире Twitter
Маск рассказал о пожаре в штаб-квартире Twitter
Небольшое возгорание произошло ранее на этой неделе в штаб-квартире Twitter.
Об этом в субботу сообщил владелец компании и одноименной соцсети Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Кстати, на этой неделе в штаб-квартире Twitter был небольшой пожар! Все здание было эвакуировано", - написал Маск в Twitter.
Позже бизнесмен уточнил, что в здании загорелся электрошкаф. Причина возгорания не уточняется.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре