Маск рассказал о пожаре в штаб-квартире Twitter

Небольшое возгорание произошло ранее на этой неделе в штаб-квартире Twitter.

Об этом в субботу сообщил владелец компании и одноименной соцсети Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кстати, на этой неделе в штаб-квартире Twitter был небольшой пожар! Все здание было эвакуировано", - написал Маск в Twitter.

Позже бизнесмен уточнил, что в здании загорелся электрошкаф. Причина возгорания не уточняется.