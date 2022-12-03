Новый беспилотный истребитель Bayraktar совершил первый полет

Первый беспилотный военный самолет Турции Bayraktar Kızılelma совершил взлёт, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Кадры испытаний летательного аппарата разработки компании Baykar разместил в субботу в Twitter глава правления компании Сельджук Байрактар.

"Bayraktar #KIZILELMA - осталось недолго...", - написал Байрактар, подчеркнув, что пройдет еще один критический вираж в разработке самолета.

Он напомнил, что проект разработки беспилотного самолета KIZILELMA осуществляется всецело за счет средств компании Baykar, и выразил уверенность в том, что этот аппарат совершит революцию в турецкой авиации.

Байрактар подчеркнул, что самолет KIZILELMA является важным звеном национальных инициатив Турции по развитию технологий.