В Иране в ходе протестов погибли не менее 200 человек

По меньшей мере 200 человек погибли в результате протестов, переросших в беспорядки, в Иране.

Об этом в субботу сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление Совета Безопасности Исламской Республики Иран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, погибшими являются члены служб безопасности страны, мирные жители и участники самих беспорядков. По оценкам Совета Безопасности, в ходе протестов правительственному, государственному и частному имуществу был нанесен ущерб в размере более 1 трлн туманов ($235,8 млн). Следственному комитету МВД ИРИ поручено оценить весь ущерб, а также определить способ его возмещения.

Совет Безопасности в своем заявлении подчеркнул, что более 200 человек стали жертвами.

Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. В социальных сетях была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. Протесты, переросшие в беспорядки, не утихают до сих пор.