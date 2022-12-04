Великобритания не смогла переселить афганцев, несмотря на обещание

Observer сообщает, что афганские граждане, которым почти год назад было обещано переселение в Великобританию, сталкиваются с пытками и смертью, пока ждут ответа от британского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ни один человек не был принят и не эвакуирован из Афганистана в соответствии со схемой переселения афганских граждан Министерства внутренних дел (ACRS), запущенной в январе, что вызвало заявления о том, что министры демонстрируют "ядовитое сочетание некомпетентности и безразличия". Схема была предназначена для помощи афганцам, которые работали на британское правительство или были связаны с ним, включая сотрудников его посольства и преподавателей Британского совета, и всем, кто серьезно пострадал от рук талибов.

Между тем цифры показывают, что над схемой в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития (отделе, управляющем ACRS) работает всего от пяти до восьми сотрудников, по сравнению с 540, которые работали над схемами в Украине в начале этого года. Источники заявили, что "не было ощущения, что Афганистан является каким-либо приоритетом".

Усилия Великобритании по эвакуации находящихся в опасности афганцев в дни после падения Кабула в августе 2021 года подверглись резкой критике, когда выяснилось, что многие из тех, кто работал на Великобританию или вместе с ней, остались позади. С тех пор под властью талибов уровень бедности в Афганистане резко вырос, права женщин были ущемлены, а ООН зафиксировала не менее 160 внесудебных казней.