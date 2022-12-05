https://news.day.az/world/1516920.html Извержение вулкана Стромболи в Италии вызвало цунами - ВИДЕО
Извержение вулкана Стромболи в Италии вызвало цунами - ВИДЕО
Мощное извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном острове на юге Италии. Очевидцы публикуют кадры стихийного бедствия в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Извержение вулкана вызвало цунами, со слов жителей острова, на побережье волны достигали до 1,5 м в высоту.
Как пишет местное издание Il Sole 24 Ore, сильный взрыв был слышен накануне днем. Произошел обвал кратера на северо-западном склоне горы, после чего началась активная фаза извержения с выбросами лавы и скальной породы.
Отмечается, что это уже не первое извержение на Стромболи за последние месяцы. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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