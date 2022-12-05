Боевики убили почти 300 человек в одной из деревень в Конго

Общее количество мирных жителей, убитых боевиками повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23) в деревне Кишише на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), составило 272.

Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на данные правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Официальный представитель конголезской армии генерал Сильвен Экенге сообщил 1 декабря, что боевики М23 29 ноября убили более 50 жителей деревни Кишише. Через сутки число жертв превысило 100. В момент нападения на востоке ДРК пятый день действовало соглашение о прекращении огня между правительством и повстанцами. Главари М23 отрицают причастность к расправе в деревне.

Указом президента Феликса Чисекеди в ДРК 3 декабря был объявлен общенациональный трехдневный траур.