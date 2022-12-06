Более 100 тыс. канадцев остались без света из-за непогоды

В Канаде более 100 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды. По данным BBC, сильный ветер обрушился на южную часть восточной канадской провинции Онтарио, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

От стихии пострадали жители Торонто, повалены сотни деревьев, повреждены линии электропередачи. По данным синоптиков, скорость ветра местами достигала 27 м/с. Аварийные бригады продолжают устранять последствия непогоды. О пострадавших информации нет.