Европа боится ухудшения своего геополитического положения. Об этом пишет издание Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чувство страха в Европе, как отмечается в статье, растет также из-за неразрешенных старых кризисов и возникновения новых. На фоне этого происходит подъем Востока и упадок Запада с перспективой перехода к многополярному миру.

"Давно прошли старые добрые времена Европы. США находятся в относительном упадке, в то время как Европа находится в абсолютном упадке. Без подъема Китая Запад сохранил бы свой гегемонистский статус, даже столкнувшись со многими проблемами. Но возвышение Китая положило конец эпохе правления Запада и привело к многополярному миру", - отметил аналитик Сун Лучжэн.