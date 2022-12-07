Еврокомиссия призвала создать фонд в ответ на Акт о снижении инфляции США

Еврокомиссия (ЕК) призвала создать Фонд европейского суверенитета для поддержки экономики ЕС в ответ на Акт о снижении инфляции США (IRA). Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, выступая в университете в Милане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я могу приветствовать Акт о снижении инфляции в США, который обеспечит зеленый переход американской экономики, являющейся крупнейшим в мире источником углеродных выбросов. Однако этот акт может привести к дополнительным преимуществам для американских компаний и бизнеса. Поэтому ЕС должен создать собственный Фонд европейского суверенитета, направленный на поддержку европейской экономики", - сказала она.

Глава Еврокомиссии также призвала активизировать протекционистскую политику ЕС, причем она считает важным передать Еврокомиссии ключевые решения по защите европейского бизнеса, которые сейчас находятся в компетенции национальных правительств стран ЕС. По ее словам, сейчас необходимо упростить правила предоставления государственной помощи бизнесу в странах ЕС и создать условия, чтобы поддержкой бизнеса занимались не отдельные правительства ЕС, а сообщество в целом, для чего и нужен Фонд суверенитета ЕС под управлением Еврокомиссии.

В то же время она подчеркнула, что ЕС ищет не конфронтации, а сотрудничества с США. По ее словам, ЕС и США "сильнее вместе, чем порознь", в частности в том, что касается обеспечения доступа к ресурсам, в том числе к редкоземельным материалам, добыча и производства которых находится главным образом в руках Китая.

Принятый летом этого года в США Акт о снижении инфляции (IRA) предоставляет субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, данный закон может привести к новой трансатлантической коммерческой войне.