Маск устроил на работу в Twitter своих родственников и приближенных

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск нанял двоюродных братьев, адвоката и свою "правую руку" для работы в социальной сети. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на источники, передает Day.Az.

По информации портала, два двоюродных брата Илона, Джеймс и Эндрю Маск, теперь работают в Twitter на полную ставку.

Как отмечается в материале, они являются сыновьями дяди Маска по отцовской линии. Эндрю Маск работает над проектами по разработке программного обеспечения, а Джеймс помогает Илону с различными задачами.

К команде Twitter также присоединились личный адвокат Илона Маска Алекс Спиро и "правая рука" миллиардера Джаред Бирчалл. Кроме того, в Twitter остаются десятки инженеров Tesla, сотрудники The Boring Company и другие люди из личной профессиональной сферы Маска.

В офисе компании можно встретить двухлетнего сына Маска и певицы Граймс X Æ A-12, сообщает портал.