Армению ждет дефолт

Несмотря на "бурный экономический рост", который по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 13-14%, и опережающие темпы роста бюджетных доходов, госдолг Армении продолжает расти.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, долговая нагрузка страны по положению на октябрь текущего года составила 10,1 млрд долларов. Однако на этом финансовые власти не останавливаются, продолжая привлекать новые долговые обязательства.

Парламент Армении на заседании 9 ноября одобрил сразу два кредитных соглашения на общую сумму в 200 млн долларов США. Все средства будут направлены на программу бюджетной поддержки. Кредитное соглашение с Азиатским банком развития "Программа финансовой стабильности и развития финансовых рынков" было подписано 17 ноября текущего года, в рамках соглашения Армении будет предоставлено 100 млн долларов США. Ставка - плавающая. Срок погашения кредита -12 лет, льготный период кредита - 3 года.

Второе кредитное соглашение было подписано в тот же день, но с Французским агентством развития. Документом предусмотрено 100 млн евро, которые будут выделены двумя траншами. Ставку предстоит выбрать правительству Армении - либо плавающую, либо 3,87%. Срок погашения кредита 20 лет, льготный период - 5 лет.

Примечательно то, что кредитные средства привлекаются в условиях, когда бюджетные доходы существенно превышают заложенные в главный финансовый документ ожидания. Согласно данным Комитета госдоходов, налоговые поступления в казну за прошедшие 9 месяцев перевыполнены на 77 млрд драмов (свыше 194 млн долларов).

В условиях резкого скачка внутренних доходов увлечение долговой нагрузки страны Минфин считает нормальным явлением.

"Долги привлекаются для решения конкретных задач. А доходы могут и дальше расти, что естественно. По итогам этого года налоговые доходы бюджета составят около 1,95 трлн драмов (около 5 млрд долларов), а в 2023 году - 2,2 млрд драмов (5,4 млрд долларов). Однако наши расходы тоже растут и есть дефицит (около $732 млн или 11,2% расходов), который нужно финансировать за счет привлечения долга", - пояснил министр финансов Армении Тигран Хачатрян.

Между тем причиной роста госдолга Армении стал скачок внутренней задолженности - на 56% - при спаде внешнего долга на 8% по сравнению с началом года. В результате внешний долг стабилизировался на уровне 6,1 млрд долларов США, а внутренний достиг 3,9 млрд долларов. В целом, если за последние 10 лет внешний долг Армении увеличился почти в два раза, то внутренний долг - в пять раз.

Согласно подсчетам экспертов, к 1 октября 2022 г. удельная долговая нагрузка на душу населения достигла 3,4 тыс. долларов (в 2021 г. этот показатель составлял 3,1 тыс. долларов). При этом численность населения Армении уменьшилась за год на 3,5 тыс. человек - до 2,971 млн человек.

Между тем рост госдолга сопровождается ростом ВВП, что является положительной новостью для экономических и финансовых властей страны. По данным Минфина, соотношение госдолга к ВВП по итогам 2022 года составит 52% (при показателе 63% от ВВП по итогам 2020 года), что обусловлено как ростом объёма ВВП, так и фактором резкой девальвации доллара и евро к армянской нацвалюте - соответственно 15 и 20 процентов по сравнению с показателями марта текущего года.

Долговая нагрузка Армении начала резко расти с 2008 года, что совпало с приходом к власти президента Сержа Саргсяна и разразившимся глобальным финансово-экономическим кризисом. При этом до 2008 года она сокращалась. В период кризиса для финансирования бюджетных расходов, особенно ее социального компонента (для недопущения роста нищеты и резкого обеднения населения, что чревато и политическими последствиями), власти Армении распахнули двери перед внешними заимствованиями.

В результате политики финансового расширения внешний долг Армении в 2008-2018 гг. удвоился, к концу 2018 года перевалив отметку 7 млрд долларов (60% от ВВП), но при этом размеры экономики не сильно увеличились. Экономика росла в 2-3 раза медленнее по сравнению с динамикой роста долговых обязательств страны, за что оппозиция резко критиковала власть. Другой скачок долговой нагрузки произошел в 2020 году, когда по экономике страны был нанесен двойной удар - последствия коронокризиса и войны в Карабахе.

С 2020 года государственный долг Армении пересек "красную черту", то есть превысил 60% ВВП, что означает нарушение золотого правила налогово-бюджетной политики.

Доктор экономических наук Атом Маргарян расценивает уровень эффективности расходования кредитных средств в Армении крайне низким. "По той простой причине, что после увеличения долговой нагрузки страны не последовала индустриализация экономики, укрепление ее реального сектора. Развивался в основном сектор услуг, которые строят свои сценарии развития на перераспределении уже существующего национального богатства. Практически ничего нового не создают. В таком случае, когда экономика в целом мало зарабатывает, увеличение долга становится одной из основных ее проблем", - сказал в беседе с журналистами Маргарян.

Он указывает на то, что растет также консолидированный долг страны, куда включены долговые обязательства как государства, так и бизнеса. "В целом в долговом тренде находится вся страна, включая домашние хозяйства. Грубо говоря, все заимствуют у всех, - считает Маргарян. - Ситуация по всем категориям - бизнес, домашние хозяйства, госдолг - критически ухудшилась. Фактически консолидированный долг нашей страны уже превышает ВВП, что в пределах 14,5-15 млрд долларов".

Из-за того, что Центробанк страны для сдерживания инфляции за последний год практически двукратно повысил ставку рефинансирования (сейчас она на уровне 10,5%), тем самым "повысив стоимость денег", коммерческие банки стали заимствовать средства у внешних кредиторов.

"Долговые бумаги стали выпускать и коммерческие банки, представляя это как большое достижение, что является нонсенсом. Это из ряда парадоксов для нормально развивающейся экономики. При том, что на это идут не только крупные банки, но и мелкие, - сказал Маргарян и резюмировал. - Мы пришли к той черте, когда долг начал работать против экономики. Власти сейчас ведут политику по удешевлению стоимости долга, допуская укрепление драма из-за поступающих в страну в основном из России миллиардов долларов. Ситуация в этом плане похожа на ту, которая случилась в 2004-2007 гг., когда драм неуклонно укреплялся на фоне притока в страну большого количества трансфертов. Но в конце концов это приведет к губительным последствиям".

Уже в первой половине 2023 года, по мнению Маргаряна, страна может столкнуться с ситуацией, которая на экономическом лексиконе называется суверенный дефолт - это полный или частичный отказ государства от выплат по внутренним и внешним обязательствам.