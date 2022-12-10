Взрыв газа разрушил 10 гаражей в России

По крайней мере 10 кирпичных гаражей в Новосибирске были повреждены в результате мощного взрыва. Только чудом обошлось без пострадавших, поскольку ударная волна сносила стены и передвигала автомобили.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, инцидент произошел около 10:30 утра (06:30 по Москве) 10 декабря в ГСК "Литейщик" на улице Мира. По предварительным данным, взорвался установленный в машине газовый баллон, из которого утекало голубое топливо.

Пожара не последовало, но спасателям и без того нашлась работа: три гаража были полностью разрушены, еще у трех повреждены стены, четыре лишились ворот. Пару машин попросту выбросило с "насиженных мест".

В настоящее время продолжается разбор завалов при участии самих автовладельцев.