Бригада медиков погибла в ДТП в России

В Томской области в ДТП с грузовиком погибла бригада медиков, следовавшая на вызов к роженице, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По имеющимся данным, скорая ехала из Томска в населенный пункт Зыряновское к роженице, которой стало плохо. В районе поселения Турунтаевское "неотложка" столкнулась с КамАЗом. По данным РЕН ТВ, в аварии погибла вся медицинская бригада - две женщины и двое мужчин. Водитель грузовика пострадал.

В сети появились кадры с места трагедии. На них видно, что после столкновения с КамАЗом машина скорой загорелась.

"14 декабря 2022 года около 14 часов 14 минут в дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение о том, что на 46 километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка) произошло столкновение встречных транспортных средств", - прокомментировали ДТП в томской полиции.

На месте аварии продолжают работать экстренные службы.