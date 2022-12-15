В Иране школьники подожгли офис губернатора

После малозамеченной, несмотря на массовость, властями Ирана общегражданской забастовки, широкие протесты в стране сменили точечные акции гражданского неповиновения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Продолжающийся бунт школьников и студентов скорее стал обыденным, хотя совсем не утратил массовости. Так или иначе, множественные беспорядки на улицах сменились точечными атаками молодежи на представителей власти и ассоциирующиеся с властью здания.

На видео те, кого оппозиция называет революционерами, забрасывают офис губернатора города Шандиз коктейлями Молотова сегодня ранним утром.