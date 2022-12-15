https://news.day.az/world/1519684.html В Иране школьники подожгли офис губернатора - ВИДЕО
В Иране школьники подожгли офис губернатора - ВИДЕО
После малозамеченной, несмотря на массовость, властями Ирана общегражданской забастовки, широкие протесты в стране сменили точечные акции гражданского неповиновения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Продолжающийся бунт школьников и студентов скорее стал обыденным, хотя совсем не утратил массовости. Так или иначе, множественные беспорядки на улицах сменились точечными атаками молодежи на представителей власти и ассоциирующиеся с властью здания.
На видео те, кого оппозиция называет революционерами, забрасывают офис губернатора города Шандиз коктейлями Молотова сегодня ранним утром.
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