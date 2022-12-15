Экс-министр Армении попалась на мошенничестве

В результате незаконной деятельности экс-министра культуры Армении Асмик Погосян государству нанесен ущерб в 250 тысяч долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Армении.

По словам сотрудников прокуратуры, занимая пост главы Минкульта в 2012-2016 гг., Погосян помогла учредителям и директору компании "Сохосентр" незаконно присвоить земельный участок площадью 300 кв.м. В итоге государству был причинен ущерб в 100 млн драмов ($250 тыс. по нынешнему курсу).

В прокуратуре добавили, что эта компания была создана в 2012 году для присвоения земельного участка. По материалам уголовного дела, спустя 4 дня после учреждения, директор компании представил мэру Еревана инвестиционный проект, пообещав построить на данном участке многофункциональный комплекс "Мир книги".

В настоящее время уголовные дела также возбуждены в отношении директора школы, его брата, а также упомянутых лиц.