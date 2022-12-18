Сотрудники Минобороны Армении жалуются на то, что в этом году они не получат 13-ю зарплату, поскольку в бюджете нет денег.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, это касается и армии, и офицерского состава, и центрального аппарата Минобороны. Даже платят только половину декабрьской зарплаты, что для военнослужащих и так мало.

"Раньше по итогам года мы получали бонус, а в этот раз все получат его, кроме нас", - жалуется сотрудник одного из управлений Минобороны Армении.

Второй сотрудник военного ведомства сказал, что за время службы в Минобороны он так и ни разу не получил 13-ю зарплату.

"Каждый год перед новым годом нам говорят, что денег нет. Всем ведомствам дали деньги, а нам нет, потому у нас бунтуют", - сетует сотрудник.

Несмотря на попытки армянских СМИ получить разъяснения от представителя Минобороны, он отаказался давать комментарий.

Налицо халатное отношение армянского военного руководства к армии. И вовсе неудивительно, что среди военных Армении растет недовольство. Поскольку деньги на 13-ю зарплату из бюджета, наверняка, были выделены, но осели в карманах чиновников высокого ранга. Хищения в армянской армии как были со времен шайки Кочаряна-Саргсяна, так и продолжаются по сей день.