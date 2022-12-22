https://news.day.az/world/1521881.html В Тбилиси проходит судебный процесс над Саакашвили
В Тбилиси проходит судебный процесс над Саакашвили
В Тбилисском городском суде проходит судебное заседание по отсрочке приговора арестованному третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Саакашвили подключился к заседанию в онлайн-режиме из клиники, где проходит лечение в связи с проблемами со здоровьем.
Отмечено, что будут выслушаны эксперты, которые обследовали Саакашвили.
На судебном заседании также присутствуют родители и сторонники экс-президента.
Одновременно у здания Тбилисского городского суда собрались представители партии "Единое национальное движение" и сторонники Саакашвили.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре