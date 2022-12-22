В Тбилиси проходит судебный процесс над Саакашвили

В Тбилисском городском суде проходит судебное заседание по отсрочке приговора арестованному третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Саакашвили подключился к заседанию в онлайн-режиме из клиники, где проходит лечение в связи с проблемами со здоровьем.

Отмечено, что будут выслушаны эксперты, которые обследовали Саакашвили.

На судебном заседании также присутствуют родители и сторонники экс-президента.

Одновременно у здания Тбилисского городского суда собрались представители партии "Единое национальное движение" и сторонники Саакашвили.