Кадры столкновения легковушки и фуры в Москве - ВИДЕО
Два человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Авария на шоссе Энтузиастов произошла днем 25 декабря. Фура протаранила легковой автомобиль.
По данным ГУ МВД по Москве, после столкновения легкового и грузового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве два человека доставлены в больницу. Сейчас сотрудники устанавливают причины аварии.
Прокуратура Москвы добавляет, что водитель автомобиля ВАЗ госпитализирован в тяжелом состоянии. Вторым попавшим в больницу человеком является его пассажир, состояние которого не уточняется.
По сведениям прокуратуры, водитель легковушки выехал на перекресток на красный свет светофора, из-за чего и случилась авария.
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