Кадры столкновения легковушки и фуры в Москве

Два человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Авария на шоссе Энтузиастов произошла днем 25 декабря. Фура протаранила легковой автомобиль.

По данным ГУ МВД по Москве, после столкновения легкового и грузового автомобилей на шоссе Энтузиастов в Москве два человека доставлены в больницу. Сейчас сотрудники устанавливают причины аварии.

Прокуратура Москвы добавляет, что водитель автомобиля ВАЗ госпитализирован в тяжелом состоянии. Вторым попавшим в больницу человеком является его пассажир, состояние которого не уточняется.

По сведениям прокуратуры, водитель легковушки выехал на перекресток на красный свет светофора, из-за чего и случилась авария.