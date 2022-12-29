Тяжелое ДТП в России

Восемь человек получили травмы при столкновении маршрутного такси и трамвая. Авария произошла в центре Барнаула 28 декабря. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на региональное управление МВД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы загрузили видео с последствиями аварии в городские сообщества в социальных сетях. Пользователи также добавили, что маршрутка марки ГАЗ и трамвай столкнулись на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова. На месте работали оперативные службы.

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